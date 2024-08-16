Тысячи москвичей помогают жителям Курской области. Каждый желающий может принести необходимые вещи в один из 14 штабов по сбору гуманитарной помощи с 10:00 до 19:00.

Самыми необходимыми вещами сейчас являются продукты питания, детские и теплые вещи, подгузники, обувь.

По просьбе региональных властей столица уже направила в пострадавшие районы технику, свыше 300 тонн продуктов, одежду и предметы гигиены, рассказал Сергей Собянин.

Также московские медики оказывают помощь как поступившим в стационар столицы, так и непосредственно в Курской области.

Как еще можно помочь? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.