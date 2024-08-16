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16 августа, 06:15

Общество

Ракова назвала эпидемиологическую ситуацию в столице соответствующей сезону

Ракова назвала эпидемиологическую ситуацию в столице соответствующей сезону

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Эпидемиологическая ситуация в Москве соответствует сезону. Об этом заявила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Она отметила, что COVID-19 стал сезонным заболеванием. В Москве выстроили систему мониторинга структуры заболеваемости, что позволяет проводить ежедневный анализ ситуации и делать прогнозы. Специалисты видят распределение всех штаммов и отслеживают появление новых видов вирусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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