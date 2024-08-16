16 августа, 07:30Общество
Более 20 тыс пар поженились в московских Дворцах бракосочетания в 2024 году
Более 20 тысяч пар поженились в столичных Дворцах бракосочетания с начала 2024 года. Такой статистикой поделились в столичном управлении ЗАГС.
Почти половина всех молодоженов выбрали для свадьбы дворцы бракосочетаний, самым популярным из которых стал ЗАГС № 1: свыше четырех тысяч семей создано именно там. Всего в Москве доступно 10 дворцов бракосочетания.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.