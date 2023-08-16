Подмосковная матрешка побила мировой рекорд по размерам

Гигантская подмосковная матрешка стала рекордсменкой. Ее признали самой большой в мире. Высота матрешки – 257 сантиметров. Это официально зафиксировал Реестр рекордов России совместно с Международной книгой рекордов "Интер Рекорд".

Матрешек сделали специально для молодежного форума "Подмосковье – это мы". Всего было сделано 13 фигур. Каждую расписывали вручную. Авторы использовали разные стили, например, гжель, жостовскую, федоскинскую росписи и другие.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.