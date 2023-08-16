Ряд улиц Москвы перекроют 19–20 августа

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12:00

Общество

Три площадки открыты для проведения военного форума "Армия-2023"

Три площадки открыты для проведения военного форума "Армия-2023"

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Более полусотни научно-деловых встреч, десятки круглых столов и конференций проведут в рамках форума "Армия-2023". Он проходит сразу на нескольких площадках: на аэродроме "Кубинка", полигоне "Алабино", а также в парке "Патриот".

Все площадки поделены на различные зоны, где представлены новейшие образцы вооружения и перспективные разработки. На аэродроме "Кубинка", полигоне "Алабино", а также в парке "Патриот". Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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