Три площадки открыты для проведения военного форума "Армия-2023"

Более полусотни научно-деловых встреч, десятки круглых столов и конференций проведут в рамках форума "Армия-2023". Он проходит сразу на нескольких площадках: на аэродроме "Кубинка", полигоне "Алабино", а также в парке "Патриот".

Все площадки поделены на различные зоны, где представлены новейшие образцы вооружения и перспективные разработки. На аэродроме "Кубинка", полигоне "Алабино", а также в парке "Патриот". Подробности – в эфире телеканала Москва 24.