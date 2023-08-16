В Москве продолжается набор на военную службу по контракту

На улице Яблочкова продолжает работу Единый пункт отбора на контрактную службу. 16 августа попасть туда можно до 20:00. На процедуру оформления не уйдет много времени. В режиме одного окна специалисты примут все документы, для этого нужно взять паспорт, военный билет, диплом, свидетельства о браке и рождении детей.

Также в центре проведут собеседование и медосмотр. Кроме того, там можно получить консультацию обо всех положенных льготах и выплатах. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.