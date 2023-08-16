Будущие контрактники рассказали, почему решили отправиться на военную службу

Ряд улиц Москвы перекроют 19–20 августа

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Общество

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На улице Яблочкова в Москве продолжает работу единый пункт отбора на службу по контракту. Внутри все организовано по принципу офисов госуслуг. Например, для того, чтобы упростить прием кандидатов, специально создали программное обеспечение, которое позволяет вести личные дела и оперативно отслеживать прохождение всех отборочных этапов.

Какие документы нужно иметь добровольцам и что гарантирует им государство при подписании контракта? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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