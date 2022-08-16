"Оранжевый" уровень погодной опасности из-за жары продлили в Москве

"Оранжевый" уровень погодной опасности из-за жары действует в Москве уже четвертый день подряд. Более того – его продлили до вечера завтрашнего дня. Об этом предупреждает Гидрометцентр России.

Среда в Москве будет знойной – по прогнозам синоптиков, воздух прогреется до 32 градусов. Когда жара в столице спадет? И ждать ли после такого лета бархатный сезон? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.