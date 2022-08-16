Синоптики прогнозируют превышение нормы температуры в сентябре

В сентябре температура воздуха тоже будет выше нормы. Такие прогнозы дают синоптики.

16 августа жара продолжает испытывать москвичей на прочность. На улицах города коммунальные службы трижды в день проводят аэрацию, в метро пассажирам раздают воду, а на пляжах нет свободных мест. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.