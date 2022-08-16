К программе "Миллион призов" присоединились уже более 160 партнеров. Среди них – магазины одежды и обуви, кафе, рестораны, а еще впервые участвуют музеи и театры.

В 2022 году москвичи смогут выиграть один из 100 автомобилей или от трех тысяч до десяти тысяч баллов. И их можно будет обменять на полезные покупки. Или отдать на благотворительность. Один балл – один рубль. Победители сами решают, как их потратить. Участниками розыгрышей станут москвичи, которые проголосуют онлайн на выборах муниципальных депутатов с 9 по 11 сентября. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.



