Оранжевый уровень погодной опасности продлили в Москве до среды, 17 августа. Об этом предупредил Гидрометцентр России.

В среду днем, 17 августа, в Москве ожидается настоящий зной – температура поднимется до 32 градусов. Оранжевый уровень будет действовать до 18:00.

Когда зной спадёт? И ждать ли после такого лета бархатный сезон в Москве? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.