Температура в Москве приблизилась к рекорду. 17 августа в Москве будет также жарко. Такой прогноз сделали синоптики.

В городе – 30 градусов. Как москвичи себя чувствуют в такую погоду? Как спасаются от зноя? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.