Москвичам пообещали жаркую погоду до конца августа

Тридцатиградусная жара в Москве держится уже несколько дней подряд. И, судя по прогнозам, жаркая погода будет чуть ли не до конца августа.

Ситуация в Европе с погодой стала плачевной. Не связана ли российская жара с этими аномалиями? И не ждут ли РФ такие же серьезные последствия? Как долго в Москве продержится жара? Не повторится ли август 2010 года, когда москвичи изнывали от жары и смога? И какой будет осень? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.