Новости последнего часа: воду раздают на восьми станциях метро в Москве из-за жары

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Воду раздают на восьми станциях метро в Москве из-за жары, а также на автостанции и ж/д вокзалах, сообщил Дептранс.

На Москву, Санкт-Петербург и Подмосковье приходится 48,6% всех случаев ковида в России, заявил Роспотребнадзор.

Число эвакуированных из-за инцидента на севере Крыма жителей достигло трех тысяч человек, прокомментировал глава республики Сергей Аксенов.