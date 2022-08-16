На военном форуме "Армия – 2022" показали новинки военной техники

На военном форуме "Армия – 2022" показывают новинки военной техники. Например, госкорпорация "Ростех" представила более 250 разработок.

На форуме можно увидеть не только новые образцы вооружения, но и "Армейские игры", в том числе "Танковый биатлон". Как проще добраться до площадок? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.