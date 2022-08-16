На военном форуме "Армия – 2022" показали новинки гражданской продукции

На военном форуме "Армия – 2022" показывают новинки военной техники и гражданской продукции. Например, госкорпорация "Ростех" представила более 250 разработок.

Там можно увидеть не только новые образцы вооружения, но и "Танковый биатлон". Как проще добраться до площадок? Какие еще новинки можно увидеть на военном форуме? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.