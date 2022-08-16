Роспотребнадзор рекомендовал носить маски в регионах с высокой заболеваемостью COVID-19

Роспотребнадзор рекомендовал регионам, где за неделю COVID-19 заболевают более 50 человек на 100 тысяч населения, вернуться к ношению масок в общественных местах. По данным ведомства, почти 49% случаев в России приходятся на Санкт-Петербург, Московскую область и саму столицу.

Чаще всего заболевают именно подвидами штамма "Омикрон". Хотя "Кентавр" в России тоже встречается, но на него приходится около 0,5% случаев. Что касается вариаций "Омикрона", они могут быть опасны для людей из групп риска, не привитых и не переболевших коронавирусом ранее.

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