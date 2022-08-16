Городские службы продолжили работу в усиленном режиме из-за жары. Коммунальщики польют дороги и проведут аэрацию. Это необходимо в такой зной, чтобы охладить асфальт и сбить градус.

Первая аэрация прошла в 11:00. Будут еще две – в 13:00 и в 15:00. Ночью холодный душ примут деревья с кустарниками, газоны и цветники. Их будут поливать с 21:00. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.