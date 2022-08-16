Военная выставка "Армия–2022" откроет двери для всех желающих 19 августа

Посетить грандиозную военную выставку "Армия–2022" москвичи смогут в пятницу, 19 августа. Оборонный форум открылся на военном полигоне в Алабине.

Пока территория открыта только для специалистов. В Подмосковье съехались представители министерств обороны более 70 стран и полутора тысяч предприятий. Но с 19 по 21 августа двери будут открыты для всех желающих.

На выставке можно посмотреть новейшие образцы военной техники, макеты перспективных космических станций и многое другое. Также болельщиков ждет танковый биатлон.

До Парка Патриот можно доехать на электричке от Белорусского вокзала до станции Голицыно или от Киевского вокзала до станции Селятино. От станций ходят специальные автобусы. На машине по Минскому шоссе можно доехать до села Петровское. Цена входного билета на форум – 400 рублей. На трибуны с местом – 700 рублей, за VIP место нужно заплатить 1 500 рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.