Новости последнего часа: глава Минздрава призвал россиян носить маски и ревакцинироваться

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Глава Минздрава Михаил Мурашко призвал россиян соблюдать масочный режим в общественных местах и ревакцинироваться от COVID-19.

Росавиация продлила ограничения на полеты в центральные и южные аэропорты РФ до 23 августа. Об этом сообщило ведомство.

Около двух тысяч инженерных сооружений промоют в Москве к Дню города. Об этом заявил заммэра столицы Петр Бирюков.