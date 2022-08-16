Глава Минздрава призвал носить маски в общественных местах

Глава Минздрава Михаил Мурашко призвал носить средства индивидуальной защиты в общественных местах. Также он рекомендовал россиянам своевременно ревакцинироваться.

Число заболевших COVID-19 в стране продолжает расти. Только накануне было больше 25 тысяч новых случаев заражения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.