Эксперты рассказали, как выбрать лимонады

В жаркую погоду лимонады покупают не меньше, чем простую воду. Лимонад может быть как сильно, так и слабо газированным. Идеальный состав: вода, сахар, натуральные красители и ароматизаторы. Как говорят технологи, ничего лишнего быть не должно.

На что обратить внимание при покупке сладких напитков? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.