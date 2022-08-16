Пользователи маркетплейса Wildberries высмеяли смену названия компании

Пользователи маркетплейса Wildberries высмеяли ребрендинг компании. После того, как сеть получила название "Ягодки", на нее обрушился целый поток шуток в социальных сетях. К веселью присоединились даже известные бренды, которые начали переименовывать свои сайты.

Например, сервис по поиску авиабилетов Aviasales внезапно получил имя "Билетики", а маркетплейс KazanExpress превратился в "ТатарыВезут". Интернет-магазин Ozon имя менять не стал, но провел опрос на лучшее новое название. Пока лидирует вариант "Газик-магазик". И даже мэрия татарстанского города Иннополиса объявила, что подумывает о том, чтобы переименоваться "Новоград".

В бывшем Wildberries заявили, что название "Ягодка" – это всего лишь часть рекламной акции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.