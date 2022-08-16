В России предложили простить долги за ЖКУ некоторым гражданам – СМИ

Некоторым гражданам могут простить долги по коммуналке. Инициативу рассматривают в Минстрое, сообщает газета "Известия". Предлагают списать задолженность семьям, утратившим кормильца, а также потерявшим трудоспособность людям.

Эксперты в Минстрое считают, что предложение можно поддержать, если от долгов освободят только малоимущие семьи. Другие неплательщики должны понимать, что их задолженность остается за ними. По итогам первого квартала этого года долги россиян за коммунальные услуги поставили новый антирекорд – более 800 миллиардов рублей. За год они выросли на 56 миллиардов.

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