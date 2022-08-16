В Бурятии вернули масочный режим из-за роста заболеваемости COVID-19

С 16 августа в Бурятии вводится масочный режим. Обязательно носить средства защиты необходимо не только в медучреждениях, но и в общественных местах.

Аналогичную профилактическую меру, но пока в формате рекомендации, возвращают в республике Алтай. Призвал вернуть маски в общественную жизнь и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Число заболевших в России продолжает расти. За сутки зафиксировано больше 25 тысяч случаев заражения коронавирусом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.