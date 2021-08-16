Елена Кац предложила приравнять социальных работников к медицинскому персоналу

В Москве предложили поддержать социальных работников. В частности, их хотят приравнять к медицинскому персоналу. Общественники считают, что это поможет поднять престиж профессии.

"Приравнять их к работникам медицинским, младшим медицинским работникам, потому что функцией, которую они выполняют, является функция младшего медицинского работника – уход и помощь категориям граждан, которые в этом нуждаются. Конечно, все предложения были зафиксированы, мы их структурируем, и основные предложения войдут в народную программу, которая сейчас как раз формируется", – сообщила главный врач детской городской поликлиники № 7 Елена Кац.

Также поступило предложение расширить парк социальных такси. Практика показала, что эта услуга востребована в Москве, но заказать машину довольно сложно. Так что предстоит подумать еще над тем, чтобы упростить процедуру вызова социального такси. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.