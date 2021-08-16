Суррогатное материнство предложили перевести в госклиники

Услугами суррогатного материнства в ближайшем будущем могут заняться только государственные клиники. С таким предложением выступили в Госдуме.

Согласно проекту, к помощи медучреждений смогут обращаться пары в зарегистрированном браке и одинокие женщины. При условии, что они являются гражданами России.

По мнению законодателей, после ряда громких дел сфера суррогатного материнства требует дополнительного контроля, а новые правила позволят бороться с "репродуктивным туризмом". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.