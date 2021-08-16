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Общество

11:45

В Москве за сутки выявили 1 489 новых случаев COVID-19

общество видео Станислав Кулик Евгения Мирошкина

В Москве за сутки выявили минимум заболевших COVID-19 с конца марта. Зафиксировано 1 489 новых случаев, сообщает Оперативный штаб. Выздоровели за последние сутки еще 2 152 человека.

В Московской области за это время положительный тест на ковид сдали 1 362 человека. Выписали по выздоровлению 1 530 пациентов

Всего в России за день выявили 20 765 новых случаев коронавируса. Бессимптомников среди заболевших – 8,6%. Регионы с минимальными темпами суточного прироста – Москва, республики Алтай, Татарстан и Бурятия.

В мире число случаев коронавируса с начала пандемии достигло 208 миллионов. В данный момент болеют 17 миллионов. В тяжелом и критическом состоянии уже 106 тысяч пациентов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19
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