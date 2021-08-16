В Роспотребнадзоре переболевшим COVID-19 рекомендовали петь народные песни

В Роспотребнадзоре тем, кто хочет быстрее восстановиться после коронавируса, предложили петь. Много, протяжно и душевно. Буквально прописали народные песни для восстановления объема легких.

Ученые говорят, что очень эффективно исполнять народные композиции, тянуть ноты на выдохе. При этом громкость исполнения на терапевтический эффект не влияет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.