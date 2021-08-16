Правительство внесло законопроект об изъятии загранпаспортов у должников

Законопроект, изменяющий правила выезда из страны должников, в Госдуму внесло правительство. Согласно инициативе, у лиц, признанных невыездными из-за неисполнения ими судебных решений, заграничные паспорта подлежат изъятию. После исполнения своих обязательств должник сможет вернуть свой паспорт в миграционной службе.

Кроме того, ограничения могут вводиться, если гражданин является подозреваемым либо привлечен в качестве обвиняемого. Это касается и осужденных за совершение преступления. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.