Россиянам рассказали, от чего зависит размер пособия по временной нетрудоспособности

Размер пособия, положенного россиянам при выходе на больничный, зависит от стажа и официальной зарплаты за последние два года. Чем она ниже, тем меньше больничные выплаты.

Кроме того, при стаже менее пяти лет больничный оплачивается в размере 60% от среднего заработка, при стаже 5–8 лет – 80%, более 8 лет – в полном размере. Однако сумма суточного пособия ограничена до 4 040 рублей.

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