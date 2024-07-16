Движение транспорта в районе "Лужников" закроют 20 июля

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16 июля, 09:15

Происшествия

Врачи рассказали о случаях падения детей из окон

Врачи рассказали о случаях падения детей из окон

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С наступлением лета участились случаи падения детей из окон. За две недели июля в России было зафиксировано 20 таких инцидентов, сообщили в Следственном комитете.

Замдиректора по лечебной работе НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Семен Мещеряков рассказал, какие травмы могут получить дети в случае падения. Также он объяснил, что на этапе раннего восстановления может потребоваться хирургическое вмешательство из-за полученных травм.

Какие правила важно знать, чтобы обезопасить своих детей? Почему москитная сетка не является гарантией безопасности? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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