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Общество

В Москве продолжается набор на военную службу по контракту

В Москве продолжается набор на военную службу по контракту

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В Москве, как и в других регионах России, продолжается набор на военную службу по контракту. В столице добровольцы приходят в единый пункт отбора на улице Яблочкова. Пункт работает по принципу одного окна, то есть там можно подать заявление, пройти медицинский осмотр и оформить необходимые документы.

Срок прохождения службы определяется индивидуально, минимальный составляет 11 месяцев. Военнослужащим, которые подписали контракт, полагается единовременная выплата в размере 195 тысяч рублей. Подробную информацию об условиях набора на контрактную службу можно получить по номеру 117 и прочесть на портале mos.ru. Также вопросы можно задать через чат-бот в Telegram.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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