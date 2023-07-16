Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:15

Общество

Более 30 российских бойцов группировки "Центр" наградили медалью "За боевые отличия"

Более 30 российских бойцов группировки "Центр" наградили медалью "За боевые отличия"

Синоптики обещают 16 июля 24 градуса тепла в Москве

"Актуальный репортаж": в ГД предложили ввести биометрию, как профилактику вредных привычек

Эксперты рассказали о сушках и баранках

С начала 2023 года выросла стоимость ремонта квартир более чем на 10%

В силу вступает новый порядок взаимодействия ДПС с водителями

Новости часа: ВСУ выпустили 15 снарядов по Донецку и Горловке

Синоптики пообещали потепление в Москве

По штату Иллинойс пронеслись 11 торнадо

"Специальный репортаж": "Жесткие игры 16+"

Более 30 российских бойцов группировки "Центр" наградили медалью "За боевые отличия" при выполнении задач на краснолиманском направлении. После торжественной церемонии прошел праздничный концерт, на котором прозвучали известные песни Юлии Чичериной.

Для певицы это далеко не первое выступление в зоне СВО. Поддержать военнослужащих она приезжает с начала спецоперации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика