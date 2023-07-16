Более 30 российских бойцов группировки "Центр" наградили медалью "За боевые отличия" при выполнении задач на краснолиманском направлении. После торжественной церемонии прошел праздничный концерт, на котором прозвучали известные песни Юлии Чичериной.

Для певицы это далеко не первое выступление в зоне СВО. Поддержать военнослужащих она приезжает с начала спецоперации.

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