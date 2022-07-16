Многокилометровая очередь на концерт Леонида Агутина образовалась в Парке Горького

Очередь в четыре километра образовалась в Парке Горького. Люди собрались возле Зеленого театра, чтобы попасть на концерт Леонида Агутина.

Выступление музыканта должно было начаться в 19:30, однако, вход открыли только в восемь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

