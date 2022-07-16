Фестиваль "Вкусы России" проходит в столице в эти выходные

В эти выходные в Москве проходит гастрономический фестиваль "Вкусы России". В Парке Горького и еще на 21 площадке по всему городу можно попробовать деликатесы из самых удаленных уголков страны.

Горожане могут не только приобрести готовые блюда, но и научиться их готовить. О том, как устроены фестивальные площадки, – в сюжете телеканала Москва 24.

