Гастрономический фестиваль "Вкусы России" проходит в Москве

До конца выходных у москвичей есть возможность попробовать уникальные блюда из разных регионов РФ. В столице проходит фестиваль "Вкусы России".

На Пушкинской набережной, в Парке Горького и еще на 21 площадке в разных районах города представлено около 300 брендов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

