Москвичам пообещали комфортную погоду на выходных

В эти выходные москвичей ждет комфортная прохлада. Воздух в столице прогрелся до 22 градусов. Жары в ближайшие дни не ожидается. А в воскресенье вечером в городе ожидаются кратковременные осадки.

С понедельника в Москву придет майская погода. Прогнозируются небольшие дожди и температура воздуха в районе 20 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

