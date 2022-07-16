Нудистов в Сочи будут штрафовать

На пляжах Сочи для нудистов вводят штрафы от пятисот до тысячи рублей. Также нудистов могут взять под административный арест на срок до 15 суток.

При этом официальных зон отдыха для нудистов в Сочи нет. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

