Жителям столицы рассказали о погоде в субботу

В субботу, 16 июля, в столице прогнозируется комфортная погода без существенных осадков.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал, что в городе ожидается переменная облачность без осадков, температура воздуха в дневные часы составит 21-23 градуса тепла, в Подмосковье – до +24 градусов.

Между тем на следующей неделе синоптики обещают умеренное тепло. Температура в столице будет на 4–5 градусов ниже нормы. Воздух прогреется до 19–21 градуса. Кроме того, практически каждый день будут небольшие дожди. Погода больше похожа на конец мая или начало сентября.

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