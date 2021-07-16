Около 30% офисных работников сообщили о конфликтах с коллегами из-за кондиционеров

В офисах разворачиваются конфликты из-за кондиционеров: кому-то дует, а кому-то слишком жарко. По данным опроса, в такие споры с коллегами регулярно вступает почти треть россиян.

Причем, как показало исследование, женщины ругаются из-за кондиционеров чаще, чем мужчины. И обычно перепалки устраивают молодые люди до 34 лет.

46% респондентов заявили, что у них в офисе никто не ругается из-за того, что дует, а еще 25% ответили, что у них на работе нет кондиционера. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.