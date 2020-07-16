Илон Маск впервые вошел в десятку богатейших людей планеты по версии Forbes

Основатель SpaceX и гендиректор компании Tesla Илон Маск впервые вошел в первую десятку рейтинга миллиардеров Forbes, который обновляется в реальном времени. Состояние бизнесмена оценили почти в 70 миллиардов долларов.

В "золотом списке" Маск занял восьмую строчку. Доходы предпринимателя увеличились из-за резкого роста стоимости акций Tesla. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.