Дождь, гроза и порывистый ветер ожидаются в Москве 17 июня

В понедельник, 17 июня, в Москве ожидаются дождь, гроза и порывистый ветер, сообщили в комплексе городского хозяйства.

Число электробусов в Москве превысило 1 700, они курсируют почти на 120 маршрутах, рассказали в Дептрансе.

На портале мэра и правительства Москвы отметили, что цифровой туристический сервис Russpass разработал более 80 маршрутов для прогулок с детьми по Москве.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.