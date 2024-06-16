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16 июня, 22:30

Общество

Дождь, гроза и порывистый ветер ожидаются в Москве 17 июня

Дождь, гроза и порывистый ветер ожидаются в Москве 17 июня

Грозы и дожди ожидаются в Москве 17 июня

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В понедельник, 17 июня, в Москве ожидаются дождь, гроза и порывистый ветер, сообщили в комплексе городского хозяйства.

Число электробусов в Москве превысило 1 700, они курсируют почти на 120 маршрутах, рассказали в Дептрансе.

На портале мэра и правительства Москвы отметили, что цифровой туристический сервис Russpass разработал более 80 маршрутов для прогулок с детьми по Москве.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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