16 июня, 22:30Общество
Дождь, гроза и порывистый ветер ожидаются в Москве 17 июня
В понедельник, 17 июня, в Москве ожидаются дождь, гроза и порывистый ветер, сообщили в комплексе городского хозяйства.
Число электробусов в Москве превысило 1 700, они курсируют почти на 120 маршрутах, рассказали в Дептрансе.
На портале мэра и правительства Москвы отметили, что цифровой туристический сервис Russpass разработал более 80 маршрутов для прогулок с детьми по Москве.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.