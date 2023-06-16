16 июня, 17:45Общество
Будущие контрактники рассказали о своем стремлении помочь стране
В Москве, как и в других регионах России, продолжается набор на военную службу по контракту. В столице добровольцы приходят в единый пункт отбора на улице Яблочкова. Там их встречают волонтеры.
"Все в семье служили, это обычный долг перед Родиной. Есть конечно друзья, которые там сейчас служат, они тоже немножко послужили мотивацей, чтобы я туда поехал", – поделился один из добровольцев.
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