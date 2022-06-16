Четыре новых подвида штамма "Омикрон" выявили в РФ за неделю

Четыре новых подвида штамма Омикрона выявили в России за последнюю неделю. Специалисты опасаются, что возможен рост заболеваемости коронавирусом.

Насколько это возможно? Об этом в эфире телеканала Москва 24 рассказал врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

