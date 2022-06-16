Иммунолог прокомментировал возможность роста заболеваемости из-за новых "Омикрон"-штаммов

Могут ли завезенные в страну штаммы "Омикрона" вызвать рост заболеваемости и ослабить действие вакцин? Нужно ли будет делать новую прививку от коронавируса каждый год, как от гриппа? Способны ли новые штаммы спровоцировать новую волну пандемии?

На все вопросы в эфире телеканала Москва 24 ответил врач-иммунолог Владислав Жемчугов.