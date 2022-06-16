Четыре новых вида штамма "Омикрона" выявили в России за неделю – Роспотребнадзор

Четыре новых штамма "Омикрона" выявили в России за прошедшую неделю. Три вида уже удалось установить, еще один – на стадии анализа. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, коронавирус никуда не ушел, хотя число заболевших стало меньше.

Специалисты прокомментировали, что новые мутации коронавируса могут вызвать рост заболеваемости. Подробности – в эфире Москвы 24.