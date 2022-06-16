Москвичи спасли застрявшего в фонарном столбе вороненка

В Москве около станции метро "Алексеевская" местные жители своими силами спасали вороненка. Несколько птиц застряли в фонарном столбе на большой высоте. Одна не выжила.

В итоге на помощь пришли дворники. Они развернули большую лестницу и помогли освободиться второму вороненку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.