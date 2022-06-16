Новости последнего часа: заявление Гинцбурга и Центр поддержки промышленности в столице

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Так, волны коронавируса будут продолжаться, пока вакцину не включат в нацкалендарь. Об этом заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"АвтоВАЗ" готов обеспечить чиновников автомобилями при необходимости, сообщил президент компании Максим Соколов. Ранее министр финансов России Антон Силуанов предложил пересадить чиновников на автомобили Lada для поддержки бизнеса.

В Москве открылся Центр поддержки промышленности. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.