Новости последнего часа: Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с оспой обезьян в РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Так, Роспотребнадзор заявил, что серьезных рисков для РФ из-за оспы обезьян нет. Случаев заражения пока не фиксировали.

"Яндекс. Еда" начала отслеживать скорость своих велокурьеров. По словам компании, это сделает выполнение доставок безопаснее.

Отечественные аналоги криптобирж должны появиться в России. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.